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Глава ДНР объявил о блокаде Украины республиками Донбасса

Захарченко заявил, что ДНР и ЛНР больше не будут продавать уголь Украине, а находящиеся на территории республик предприятия перейдут в их правовое поле

Глава ДНР объявил о блокаде Украины республиками Донбасса
Глава ДНР Александр Захарченко
Фото: ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил, что ДНР и ЛНР начинают свою блокаду.

"Теперь в Украине началась блокада со стороны ДНР и ЛНР... Мы не будем продавать им уголь больше, нам не интересно больше его продавать Украине", - сообщил он.

"Первое число (1 марта - ИФ) будет называться - прощай Украина. Этой блокадой она делала все, чтобы заставить нас страдать. Но не мы нуждаемся в угле, металлоломе - это надо Украине. Это была большая ошибка Порошенко", - подчеркнул глава самопровозглашенной республики.

Такие заявления Захарченко сделал, комментируя требования ко всем предприятиям, находящимся на территории ДНР, перейти в правовое поле республики. Если это не будет сделано до 00:00 1 марта все эти предприятия перейдут в юрисдикцию ДНР.

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"Это касается всех предприятий - и стадионов, и гостиниц", - сказал Захарченко журналистам.

По его словам, в понедельник парламент республики примет поправки в соответствующий законопроект. "Будет создана специальная структура. Эти предприятия будут ориентированы на Российскую Федерацию", - сказал он.

По словам Захарченко, до 70% бюджета ДНР смогут наполнить национализированные предприятия.

"За короткий срок придется перестроить промышленность, поменять рынки сбыта. Основная задача - обеспечить бесперебойную работу предприятий, зарплату работников. Думаю, до 70% бюджет с этих предприятий сможем наполнить. Будет указ о создании оперативного штаба, дабы защищать права трудящихся, которые работают на этих предприятиях", - сказал глава ДНР.

Глава ДНР не назвал конкретных сроков для перестройки предприятий на другие рынки сбыта, но предположил, что на это уйдет не менее 1-2 месяцев.

Украинские радикалы с 25 января блокируют железную дорогу в Луганской и Донецкой областях под предлогом пресечения торговли с неподконтрольной Киеву частью Украины.

Блокада привела к острой нехватке угля для украинской энергетики и металлургии. На минувшей неделе в стране был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

Теги: ДНР, Украина, Александр Захарченко
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