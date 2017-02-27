Донецкий металлургический завод полностью остановил работу из-за блокады

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Донецкий металлургический завод (ДМЗ), входящий в группу "Донецксталь", с понедельника остановил работу единственной действовавшей доменной печи в связи с отсутствием железорудного сырья вследствие блокады железной дороги в зоне соприкосновения конфликтующих сторон в Донбассе и прекращением поставок сырья.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, 26 февраля дневная смена выплавила 400 тыс. тонн чугуна, и домна №1 прекратила работу.

Собеседник агентства отметил, что ранее доменная печь №1 выплавляла 1,4-1,7 тыс. тонн чугуна в сутки. Вторая доменная печь давно не вводилась в работу.

"Причина остановки - нехватка именно железорудного сырья. Кокс поставлялся с Макеевского КХЗ, проблем с ним не было", - констатировал представитель предприятия.

В свою очередь, глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький в своем фейсбуке рассказал о потерях горно-металлургического комплекса Украины.

"Не хочется, чтобы у читателей этой новости (24 февраля сообщалось, что инвесткомпания Dragon Capital пересмотрела уровень потенциальных месячных убытков холдинга "Метинвест" в связи с остановкой находящихся на НКТ Енакиевского метзавода и ПАО "Краснодонуголь" из-за блокады до $6-10 млн с прогнозируемых ранее $30 млн - ИФ) появился определенный оптимизм по поводу того, что ситуация с блокадой не наносит значительного вреда экономике. Мол, потери не столь большие и с блокадой "можно жить". Это не так", - констатировал Беленький.

ДМЗ-"Донецксталь" в январе 2017 года сократил выплавку чугуна на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 43 тыс. тонн. В декабре было выплавлено 51 тыс. тонн чугуна.

ЧАО "Донецксталь-метзавод" создано на производственных мощностях Донецкого металлургического завода (ОАО "ДМЗ). Специализируется на производстве металлургической продукции (60% валового дохода) и торговле коксом (40%).

ДМЗ входит в группу "Донецксталь", в составе которой также ЧАО "Донецксталь" - металлургический завод", АО "Ясиновский коксохимический завод", АО "Макеевский коксохимический завод", АО "Шахтоуправление "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") и др.