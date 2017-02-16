Порошенко заявил о проблемах с городским энергоснабжением из-за блокады поставок угля

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Участники блокирования движения железнодорожного транспорта на линии разграничения в Донбассе своими действиями в первую очередь вредят украинскому государству, заявляет президент Украины Петр Порошенко. В частности, из-за нехватки энергетического угля возникли проблемы с энергоснабжением Киева, Чернигова, Краматорска, Кременчуга и Сум.

"Они (участники блокады - ИФ) "защищают" украинскую металлургию от украинского же кокса, украинские семьи - от украинского тепла, украинские дома от украинского света, украинцев от рабочих мест", - сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что введение временных чрезвычайных мер на электроэнергетическом рынке Украины позволит при необходимости осуществлять веерные отключения электроэнергии.

"Мы будем задействовать веерные отключения для того, чтобы сбалансировать производство и потребление", - сказал он на внеочередном заседании Кабинета министров Украины 15 февраля.

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины в период с 5 по 12 февраля, по данным "Укрэнерго", сократились на 4,9% (на 79 тыс. тонн) - с 1,609 млн тонн до 1,53 млн тонн. В частности, запасы углей антрацитовых марок за неделю уменьшились на 1,9% (на 16 тыс. тонн) - до 842 тыс. тонн, марок "Г" и "Д" - на 8,4% (на 63 тыс. тонн), до 688 тыс. тонн. По словам главы НЭК "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука, запасов антрацита на складах ТЭС хватит на 40 суток работы. В то же время необходимо учитывать, что эти запасы на разных станциях отличаются - от 14 до 100 суток.

7 февраля Насалик заявил, что существующих запасов антрацитовых углей хватит для работы ТЭС до конца зимы, и в случае полной блокады запасы антрацитовой группы к концу марта будут фактически на нуле.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в сфере энергетики в связи с продолжающейся блокадой железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донбасса. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в среду, 15 февраля.

Глава украинского кабмина Владимир Гройсман заявил, что нынешний дефицит угля создан искусственно и "поименный список людей, которые это сделали, знает вся Украина". Гройсман подчеркнул, что продолжение блокады может не только сорвать отопительный сезон и привести к веерным отключениям электроэнергии, но и привести к остановке металлургических предприятий страны.

Блокада железнодорожного сообщения

Так называемые украинские ветераны Донбасса и некоторые депутаты Рады в конце января заблокировали ветку железной дороги Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горское - Золотое для пресечения торговли с неподконтрольными территориями Донбасса. Также была заблокирована станция Светланово.

По данным "Штаба блокады торговли с оккупантами", в настоящее время остаются заблокированными три основных железнодорожных линии в Донбассе, по которым осуществлялся товарооборот с неподконтрольными Киеву территориями. В штабе также утверждают, что располагают информацией о подготовке силовой акции против участников блокады.