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В Кремле прокомментировали ультиматум властей ДНР и ЛНР Украине

Ранее власти самопровозглашенных республик пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятия в ответ на блокаду Донбасса

В Кремле прокомментировали ультиматум властей ДНР и ЛНР Украине
Вагоны с углем для Донецкого металлургического завода
Фото: ТАСС, Михаил Соколов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что транспортная блокада Донбасса отдаляет конфликтующие стороны от реализации Минских соглашений.

Так он прокомментировал по просьбе журналистов в понедельник ультиматум властей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик провести фактическую национализацию предприятий Донбасса в случае сохранения транспортной блокады.

"Единственное, что могу сказать: в Москве неоднократно говорили о том, что транспортная блокада, которая имеет место в эти дни, дестабилизирует ситуацию, мешает процессу урегулирования, деэскалации, особенно на линии соприкосновения. И, в конце концов все больше отдаляет нас от того, чтобы приблизиться к реализации Минских соглашений", - сказал Песков.

По его словам, "неспособность или нежелание Киева избавиться от этой транспортной блокады вызывает недоумение".

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На вопрос, возможно ли переориентирование продукции предприятий Донбасса на РФ, Песков ответил: "Этого я не могу сейчас сказать". Он также не ответил на вопрос, готова ли РФ открыть свои рынки для продукции самопровозглашенных республик.

Требование ДНР и ЛНР

Ранее в понедельник в Донецке и Луганске потребовали от Киева до начала весны снять транспортную блокаду Донбасса.

Как говорится в совместном заявлении глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, размещенного на сайте Луганского информцентра, "Киев, используя радикалов, организовал и продолжает блокаду железнодорожных путей, угрожает блокадой автомобильных дорог, соединяющих республики Донбасса с Украиной".

"Мы вынуждены объявить, что, если до 00.00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введём внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР", - говорится в заявлении.

Кроме того, в ДНР и ЛНР обещают прекратить поставки Киеву угля. "Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты", - говорится в заявлении.

По мнению глав ДНР и ЛНР, транспортная блокада Донбасса противоречит минским соглашениям.

"Это прямо противоречит духу и букве Минских соглашений, и в принципе характеризует нынешнее руководство Украины как неспособное позаботиться о гражданах. Многие предприятия были вынуждены остановить свою работу в результате преступных действий киевской власти", - говорится в заявлении.

"Мы будем перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран. Именно это и было одним из наших первых программных обещаний в момент провозглашения наших Республик", - заявили Плотницкий и Захарченко.

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Транспортная блокада

Украинские радикалы с 25 января блокируют железную дорогу в Луганской и Донецкой областях под предлогом пресечения торговли с не подконтрольной Киеву частью Украины.

Украинская прокуратура 26 января открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения по части 1 статьи 279 УК Украины (блокирование транспортных коммуникаций).

Блокада привела к острой нехватке угля для украинской энергетики и металлургии. На минувшей неделе в стране был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

16 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что участники блокирования движения железнодорожного транспорта на линии разграничения в Донбассе своими действиями в первую очередь вредят украинскому государству. "Они (участники блокады - ИФ) "защищают" украинскую металлургию от украинского же кокса, украинские семьи - от украинского тепла, украинские дома от украинского света, украинцев от рабочих мест", - сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Теги: ДНР, ЛНР, Дмитрий Песков
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