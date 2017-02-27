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Порошенко отказался от советов по поводу реинтеграции Донбасса

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко заявил, что категорически отвергает идею отказа от Донбасса и отмечает, что украинцы сами разберутся, как обеспечить реинтеграцию региона.

"И я как президент, и большинство украинского народа хотим одного - мира, чтобы не было войны, чтобы российский агрессор убрался с оккупированных территорий, забрал свои войска и оружие, а мы, украинцы, сами разберемся, каким образом нам обеспечить реинтеграцию Донбасса в мирную жизнь в Украине", - сказал президент в ходе рабочей поездки в Днепр (бывший Днепропетровск - ИФ).

Он в очередной раз раскритиковал политиков, которые используют разные политические акции для продвижения идеи отказа от Донбасса.

"Я их спрашиваю: а вы эти территории собирали, чтобы так ними разбрасываться? Вы понимаете, что там живут украинцы?", - сказал Порошенко.

Теги: Украина, Донбасс, Петр Порошенко
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