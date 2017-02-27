Посольство в Черногории не получало запрос о задержании россиянина из-за попытки переворота

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В посольство России в Черногории не поступало официального запроса от властей страны о задержании гражданина РФ Эдуарда Шишмакова, которого подозревают в причастности к попытке госпереворота в Черногории.

"Никаких официальных запросов российским компетентным органам через наше посольство не поступало", - сказали "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Черногории намерены сделать запрос о задержании Шишмакова и предъявить ему обвинения в рамках расследования о попытке госпереворота в стране.