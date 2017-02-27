Белый дом назвал цель увеличения военного бюджета США

В администрации Трампа уверены, что наращивание оборонных расходов в Соединенных Штатах не приведет к гонке вооружений по всему миру

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Стремление президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону вызвано только необходимостью снабдить военных всем необходимым для эффективной службы, заявил в понедельник представитель Белого дома Шон Спайсер.

На вопрос журналиста о том, не опасаются ли в Вашингтоне, что такое решение спровоцирует гонку вооружений в мире, он ответил: "Нет. Если вы посмотрите на состояние нашей армии, ее инфраструктуры, то станет ясно, что нам нужно очень многое отремонтировать, восстановить".

По его словам, в сенате США предложение Трампа по увеличению расходов на оборону получит поддержку как республиканцев, так и многих демократов. "Когда речь заходит о безопасности, то это тема, которая важна для обеих партий", - подчеркнул Спайсер.

Для увеличения оборонного бюджета администрации США предстоит заручиться поддержкой минимум 60 сенаторов. Это означает, что республиканцам нужно будет убедить часть сенаторов-демократов согласиться на предложение Трампа.

Ранее в Белом доме подтвердили информацию агентства Associated Press, которое сообщило о планах президента увеличить военные расходы США на $54 млрд. Об этом заявил глава Административно-бюджетного управления Мик Малвани. "Это будет самое большое увеличение (расходов на оборону - ИФ) в истории", - подчеркнул он.

По словам Малвани, предварительный план бюджета будет представлен американскому Конгрессу "до 16 марта". Его окончательная версия будет готова в мае этого года.

При это в целом федеральный бюджет США на 2018 финансовый год предполагает сокращение внешних расходов и увеличение внутренних, добавил Малвани.

Финансовый год в США начинается 1 октября.