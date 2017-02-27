Главные новости
КультураНиколай Караченцов госпитализирован с черепно-мозговой травмой после ДТПВ миреБелый дом назвал цель увеличения военного бюджета СШАВ РоссииВ Кремле прокомментировали ультиматум властей ДНР и ЛНР Украине
В мире

Белый дом назвал цель увеличения военного бюджета США

В администрации Трампа уверены, что наращивание оборонных расходов в Соединенных Штатах не приведет к гонке вооружений по всему миру

Белый дом назвал цель увеличения военного бюджета США
Военнослужащие армии США
Фото: Reuters

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Стремление президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону вызвано только необходимостью снабдить военных всем необходимым для эффективной службы, заявил в понедельник представитель Белого дома Шон Спайсер.

На вопрос журналиста о том, не опасаются ли в Вашингтоне, что такое решение спровоцирует гонку вооружений в мире, он ответил: "Нет. Если вы посмотрите на состояние нашей армии, ее инфраструктуры, то станет ясно, что нам нужно очень многое отремонтировать, восстановить".

По его словам, в сенате США предложение Трампа по увеличению расходов на оборону получит поддержку как республиканцев, так и многих демократов. "Когда речь заходит о безопасности, то это тема, которая важна для обеих партий", - подчеркнул Спайсер.

Для увеличения оборонного бюджета администрации США предстоит заручиться поддержкой минимум 60 сенаторов. Это означает, что республиканцам нужно будет убедить часть сенаторов-демократов согласиться на предложение Трампа.

Ранее в Белом доме подтвердили информацию агентства Associated Press, которое сообщило о планах президента увеличить военные расходы США на $54 млрд. Об этом заявил глава Административно-бюджетного управления Мик Малвани. "Это будет самое большое увеличение (расходов на оборону - ИФ) в истории", - подчеркнул он.

По словам Малвани, предварительный план бюджета будет представлен американскому Конгрессу "до 16 марта". Его окончательная версия будет готова в мае этого года.

При это в целом федеральный бюджет США на 2018 финансовый год предполагает сокращение внешних расходов и увеличение внутренних, добавил Малвани.

Финансовый год в США начинается 1 октября.

Теги: США, Дональд Трамп
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Глава ДНР объявил о блокаде Украины республиками ДонбассаГлава ДНР объявил о блокаде Украины республиками Донбасса
Захарченко заявил, что ДНР и ЛНР больше не будут продавать уголь Украине, а находящиеся на территории республик предприятия перейдут в их правовое полеПодробнее
ДНР и ЛНР пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятияДНР и ЛНР пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятия
Захарченко и Плотницкий готовы пойти на этот шаг, если Украина не снимет транспортную блокаду Донбасса до 1 мартаПодробнее
Выдвиженец Трампа на пост министра ВМС США отказался от предложения президентаВыдвиженец Трампа на пост министра ВМС США отказался от предложения президента
Министру обороны придется подыскать другого желающего руководить американским военным флотомПодробнее
Обновленную Nokia 3310 представили на выставке в БарселонеОбновленную Nokia 3310 представили на выставке в Барселоне
Кроме того, на MWC 2017 были показаны смартфоны Nokia3, Nokia 5 и международная версия Nokia 6Подробнее
В Грузии предсказали отказ РФ от признания независимости Абхазии и Южной ОсетииВ Грузии предсказали отказ РФ от признания независимости Абхазии и Южной Осетии
По мнению спецпредставителя премьера Грузии по вопросам отношений с Россией, признание Абхазии и Южной Осетии неестественно для всего мираПодробнее
Порошенко пообещал помогать жителям КрымаПорошенко пообещал помогать жителям Крыма
Украинский президент обвинил Россию в нарушении прав человека и в "захвате миллионов заложников"Подробнее
В ДНР заявили об освобождении от радикалов Донецкой фильтровальной станцииВ ДНР заявили об освобождении от радикалов Донецкой фильтровальной станции
ДНР готова обеспечить безопасность ремонтных бригад, но полагает, что украинская сторона этого сделать не можетПодробнее
Американские СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человекаАмериканские СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человека
По данным журналистов, американских чиновников не устраивает антиизраильский настрой Совета и включение в него представителей недемократических режимовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 февраля6 фото
27 февраля
Фотохроника 27 февраля
Прощание с Алексеем Петренко7 фото
27 февраля
Прощание с Алексеем Петренко
"Оскар-2017"11 фото
27 февраля
"Оскар-2017"
Все фотогалереи
Цитата дня

Неправильно у нас классы сконструированы: у нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, за ним - доска, и детишки сидят рядами

Ольга Голодец раскритиковала советское наследие в школах

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураНиколай Караченцов госпитализирован с черепно-мозговой травмой после ДТПВ миреБелый дом назвал цель увеличения военного бюджета СШАВ РоссииВ Кремле прокомментировали ультиматум властей ДНР и ЛНР УкраинеВ РоссииМень рассказал о возможном изменении закона о столичном статусе Москвы
Представитель РФ выступил против сокращения присутствия ООН в Косово
Австрийская разведка заподозрила в кибератаках проживающего в США турка
В Киеве частично обрушился Шулявский путепровод
ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
В администрации Трампа объяснили отказ назначить спецпрокурора для проверки его связей с РФ
Белый дом назвал цель увеличения военного бюджета США
Врачи констатировали у Караченцова черепно-мозговую травму и сотрясение
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи