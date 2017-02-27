В администрации Трампа объяснили отказ назначить спецпрокурора для проверки его связей с РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Представитель Белого дома Шон Спайсер заявил в понедельник, что администрация США не видит причин назначать спецпрокурора для расследования предполагаемых связей окружения президента Дональда Трампа с Россией.

"С какой целью назначать спецпрокурора? Уже полгода в СМИ появляется один материал за другим по одной и той же теме (о предполагаемых контактах с РФ - ИФ). И никаких конкретных данных впоследствии выявлено не было", - заявил он на брифинге в Вашингтоне.

"Действия России были тщательным образом изучены. И возникает вопрос: что же, по вашему, должен расследовать спецпрокурор?" - добавил Спайсер.

Ранее сообщалось, что Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, будет ли назначен специальный прокурор по расследованию предполагаемых связей окружения американского президента с Россией. При этом глава государства добавил: "Я не звонил в Россию 10 лет".

Представитель Белого дома также сказал, что не видит ничего неправильного в решении помочь журналистам наладить контакт с главой ЦРУ Майком Помпео по теме предполагаемых контактов окружения президента США Дональда Трампа с разведкой РФ.

"Я думаю, что мы эффективно сделали свою работу, взаимодействуя с журналистами, у которых были сомнения в правдивости сообщений (ряда СМИ о контактах с РФ - ИФ)", - сказал он. По словам Спайсера, "наша работа заключается в том, чтобы находить хорошо информированные источники, способные подтвердить, что данные сообщения не соответствуют действительности".

Ранее американские СМИ сообщили, что Спайсер лично организовывал общение между журналистами и главой ЦРУ Майком Помпео для подготовки опровержений данных о возможных контактах предвыборной команды президента США Дональда Трампа с разведкой РФ.

"Кто участвовал: по данным высокопоставленного представителя администрации, Спайсер связывался с директором ЦРУ Майком Помпео и с главой спецкомитета сената США по разведке Ричардом Берром. Журналистами были (сотрудники) "Уолл-стрит джорнэл" и "Вашингтон пост". Ш.Спайсер предоставил номера журналистов главе комитета по разведке палаты представителей США Девину Нуньесу, который предложил самостоятельно позвонить (им - ИФ)"... - пишет издание Axios.

Это было сделано для того, чтобы СМИ выпустили опровержение на статью New York Times от 15 февраля: в ней утверждалось, что члены президентской кампании Трампа якобы неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.