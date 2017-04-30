В Киргизии порядка 400 человек привлечены к поиску погибших под оползнем

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Около 400 человек задействованы в поисково-спасательной операции на месте схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области (юг Киргизии), поиски тел погибших 24 местных жителей пока не дали результатов, сообщили в воскресение "Интерфаксу" в МЧС Киргизии.

По словам собеседника агентства, поисковые работы возобновились в воскресение утром, но их проведение затрудняется из-за выпавшего ночью в этом районе снега, осадки продолжаются до сих пор.

"На время непогоды операция будет приостановлена, так как осадки не только затрудняют поиски, но и создают риск схода нового оползня", - добавил он.

Представитель МЧС сообщил, что с утра к поисковым работам помимо сотрудников МЧС и военнослужащих Генштаба привлечены солдаты Национальной гвардии Киргизии, сотрудники МВД и местные жители. "Врачи районной больницы и скорой помощи дежурят на месте стихии круглосуточно, оказывают помощь родственникам погибших", - сказал спасатель.

В свою очередь в пресс-службе Минздрава Киргизии сообщили "Интерфаксу", что на данный момент семь человек из числа родственников погибших госпитализированы в медучреждения, шестерым из них поставлен диагноз "ситуационный невроз". "Один из родственников был в субботу госпитализирован с диагнозом "геморрагический инсульт", его состояние оценивается как тяжелое", - сообщили в пресс-службе.

На месте работают бригады санитарных врачей, которые ведут работу по профилактике инфекционных заболеваний и острых вирусных инфекций.

По предварительным данным, среди 24 погибших значатся девять или 11 детей в возрасте до 14 лет. Воскресение в Киргизии объявлено днем траура по погибшим.

Огромный оползень сошел в 06:40 (03:40 по Москве) 29 апреля в селе Аюу и накрыл шесть жилых домов, где проживали 24 человека, в целом шесть семей.

В селе проживает 1 тыс. 308 человек, там насчитывается 254 домохозяйств. По данным местных властей за несколько дней до стихийного бедствия местных жителей предупредили о высоких рисках схода оползня, а в марте текущего года они получили предписания об отселении, но остались жить в своих домах.

По данным МЧС, сельская управа Зергер Узгенского района Ошской области, где расположено пострадавшее село, является одним из самых опознеопасных участков в республике. В 1995-году в этой сельской управе Зергер под оползнем погибли 58 человек.