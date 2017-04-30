На месте схода оползня в Киргизии обнаружены тела двух детей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Тела двух девочек 2005 и 2015 годов рождения найдены в ходе поисковых работ на месте схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области (юг Киргизии), сообщили в воскресение "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Киргизии.

По словам собеседника агентства, тела двух из 24 погибших найдены примерно в 14:15 (11:15 по Москве) в ходе проводимой поисково-спасательной операции на месте чрезвычайной ситуации.

В МЧС не уточнили, на месте какого дома, оставшегося под массой земли, были обнаружены тела и могут быть ли погибшие родственницами. "В настоящий момент поисковая операция продолжается, по предварительным данным под землей находятся тела 22 погибших", - сказал собеседник агентства.

Ранее в МЧС Киргизии сообщили "Интерфаксу", что в поисках тел погибших под оползнем в селе Аюу задействованы около 400 человек, включая спасателей МЧС, военнослужащих, сотрудников МВД и местных жителей.

Огромный оползень сошел утром 29 апреля в Аюу и накрыл шесть жилых домов, где проживали 24 человека, в целом шесть семей.

30 апреля в Киргизии объявлено днем траура.