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Тела троих погибших найдены на месте схода оползня на юге Киргизии

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - На месте схода огромного оползня в селе Аюу Узгенском районе Ошской области (юг Киргизии) найдены тела трех из 24 погибших, мусульманские религиозные деятели Киргизии призывают остановить поиски и превратить место чрезвычайной ситуации общую могилу.

Как сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель МЧС Киргизии Авазбек Айтиев с утра сегодняшнего дня в селе Аюу на месте схода оползня возобновились поисковые работы, в них задействовано около 500 человек.

"Вчера были обнаружены тела трех погибших: девушка 1997 года рождения, две девочки 2005 и 2015 годов рождения, их тела были найдены на глубине восьми метров, это был край оползня, где была видна крыша дома", - сказал Айтиев. Он подчеркнул, что "спасателям очень тяжело добираться до оставшихся под огромной массой земли людей".

Совет улемов (действующий при Духовном управлении мусульман совет авторитетных знатоков и толкователей ислама - ИФ) Киргизии призвал остановить поиски погибших. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Духовного управления мусульман Киргизии, представители духовенства собрались и обсудили сложившуюся ситуацию в Узгене. "Собравшиеся члены Совета улемов считают, что шариат позволяет оставить погибших под землей и прочитать там "жаназа намаз" (исламский похоронный обряд), все 11 членов Совета улемов проголосовали о прекращении поисков погребенных заживо и приняли фетву (решение на основании шариата - ИФ) оставить их там, превратив место трагедии в могилу", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Совет принял решение, что во всех мечетях республики 5 мая во время пятничного намаза совершат намаз и прочитают молитву в память погибших под оползнем. Планируется, что в ближайшее время представители духовенства посетят село Аюу, чтобы выразить соболезнование родственниками погибших, прочитать молитву, а также разъяснить принятую ими фетву о погибших.

В свою очередь в сельской управе Зергер, к которой относится село Аюу, сообщили "Интерфаксу", что только часть родственников погибших соглашается с религиозными деятелями о прекращении операции, другие требуют, из-под земли были извлечены тела всех погибших, чтобы похоронить их по всем обычаям. В МЧС сообщили, что принятая Советом улемов фетва не имеет юридической силы, поисково-спасательная операция будет продолжаться пока родственники, чтобы ее прекратили.

Огромный оползень сошел в 06:40 (03:40 мск) 29 апреля в селе Аюу Узгенского района Ошской области (юг Киргизии) и накрыл шесть жилых домов, где проживали 24 человека, в целом шесть семей.

Теги: Киргизия
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