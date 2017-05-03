На месте схода оползня в Киргизии найдены тела пяти погибших

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Тела пяти из 24 погибших найдены на месте схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области на юге Киргизии 29 апреля, поисковая операция продолжается.

Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Киргизии, вечером во вторник на месте обрушения оползня из-под земли были извлечено сначала тело мужчины 1978 года, а затем тело мальчика 2013 года рождения.

"Извлеченные тела принадлежат отцу и сыну, оба тела переданы родственникам для захоронения. Всего с 29 апреля из-под массы земли извлечено пять тел из 24 погибших, поисковая операция возобновилась сегодня утром, решения о том, чтобы ее остановить, пока не принято", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, с начала текущего года в Ошской области зафиксировано 45 случаев схода оползней, 28 из них создали чрезвычайную ситуацию.

"На сегодняшний день в области в безопасные районы отселены 225 семей, это 1345 человек, которые пока проживают в установленных палатках, обеспеченных электричеством", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, огромный оползень сошел в 06:40 (03:40 мск) 29 апреля в селе Аюу Узгенского района Ошской области (юг Киргизии) и накрыл шесть жилых домов, где проживали 24 человека, в целом семь семей.

В селе Аюу проживает 1308 человек, там насчитывается 254 домохозяйства. По данным местных властей за несколько дней до стихийного бедствия местных жителей предупредили о высоких рисках схода оползня, а в марте текущего года они получили предписания об отселении, но остались жить в своих домах.

По данным МЧС республики сельская управа Зергер Узгенского района Ошской области, где расположено пострадавшее село Аюу, является о