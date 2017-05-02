Президент Венесуэлы объявил о созыве учредительного собрания

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро в прямом эфире государственного телевидения страны подписал указ о созыве учредительного собрания.

Учредительное собрание в Венесуэле, представляющее по конституции главный инструмент власти государства - народные массы - имеет полномочия изменить существующий государственный строй страны.

Ранее, выступая на первомайском митинге Мадуро заявил своим сторонникам, что намерен изменить существующую конституцию.

Последние заявления и действия президента вызвали резко негативную реакцию со стороны оппозиции, которая назвала созыв учредительного собрания "государственным переворотом".

Оппозиция призвала к активным акциями протеста. Так, один из оппозиционных лидеров Энрике Каприлес написал в своем Твиттере: "Люди, выходим на улицы, мы должны покончить с этим безумием!".

Как сообщают СМИ, на среду оппозиция наметила масштабные протестные акции по всей стране.