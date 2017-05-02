Пхеньян обвинил США в провокациях

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Северная Корея во вторник обвинила США в том, что их провокационные действия поставили ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны.

"Бездумные военные провокации приближают обстановку на Корейском полуострове к развязыванию ядерной войны", - говорится в заявлении КНДР, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В качестве подтверждения ЦТАК сообщает о том, что два американских бомбардировщика В-1В Lancer принимали участие в совместных с Южной Кореей учениях "по нанесению ядерных бомбовых ударов по основным объектам" на территории Северной Кореи.

Представители командования ВВС США подтвердили, что два бомбардировщика В-1В Lancer, базирующиеся на Гуаме, приняли участие в совместных с Южной Кореей и Японией маневрах.

Представитель южнокорейского Минобороны заявил на брифинге, что эти маневры преследовали цели предотвращения провокаций со стороны Севера, а также проверки готовности к реагированию на возможное новое ядерное испытание КНДР.