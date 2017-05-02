Турецкое агентство сообщило о подъеме аппаратуры с затонувшего корабля "Лиман"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона приступила к работам по подъему аппаратуры с затонувшего 27 апреля в Черном море среднего разведывательного корабля (СРК) "Лиман", сообщило во вторник со ссылкой на источник турецкое информационное агентство "Анадолу".

По его данным, на месте, где затонул "Лиман", находятся опытовое судно "Селигер" и спасательный буксир СБ-739.

СРК "Лиман" затонул после столкновения с иностранным судном в 40 км к западу от пролива Босфор. По данным Минобороны РФ, российский военный корабль получил пробоину правого борта ниже ватерлинии. Все члены экипажа корабля живы, они доставлены в Россию.

28 апреля Минобороны РФ сообщило, что с СРК "Лиман" было эвакуировано все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы.

"Все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы экипажем корабля была эвакуированы на спасательные средства, а затем благополучно доставлены на базу Черноморского флота в Крыму", - сообщили в военное ведомстве РФ.