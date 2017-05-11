Экипажи судов ВМФ РФ завершили работы в районе крушения корабля "Лиман"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Специалисты Черноморского флота завершили работу в районе пролива Босфор, где 27 апреля 2017 года затонул средний разведывательный корабль (СРК) "Лиман", сообщил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
"Работавшие в этом районе четыре судна ЧФ решили все задачи, ставившиеся перед ними", - сказал собеседник агентства, не раскрывая сути проведtнных работ.
В частности, работавшее в районе крушения опытовое судно "Селигер", по данным международной автоматической идентификационной системы AIS, в настоящее время находится в Темрюке, а спасательный буксир СБ-739 - в Севастополе.
Кроме них ранее в районе гибели СРК "Лиман" находились килекторное судно КИЛ-158 и спасательное судно "Эпрон". По имеющимся данным, они также вернулись в Севастополь.
СРК ЧФ "Лиман" затонул 27 апреля в Черном море после столкновения с иностранным судном. Столкновение произошло в 11:53 в 40 км к западу от пролива Босфор. По официальным данным Минобороны РФ, российский военный корабль затонул, получив пробоину правого борта ниже ватерлинии. Ранее военное ведомство сообщило, что все члены экипажа корабля живы и доставлены в Россию.
Опытовое судно проекта 11982 "Селигер", построенное на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) для ВМФ России, было включено в состав ЧФ России 25 декабря 2012 года.
На ЧФ это единственное судно с динамическим позиционированием. Оно предназначено для проведения различных научно-исследовательских работ в интересах тех или иных направлений боевой подготовки ВМФ, в частности, глубоководных исследований.
Проект разработан в ЦМКБ "Алмаз". Длина судна составляет 59,7 м, ширина - 10,8 м, водоизмещение - около 1117 т. Скорость судна - 13 узлов, дальность плавания - 1 000 миль, экипаж - 16 человек.