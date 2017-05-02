Меркель затронула на встрече с Путиным проблему геев в Чечне

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию вокруг соблюдения прав гомосексуалистов в Чечне.

"Также я поговорила о том, что был очень отрицательный доклад о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, и попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние с тем, чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств", - сказала Меркель во вторник на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с Путиным.

По ее словам, то же касается и организации "Свидетели Иеговы". Как сообщалось, 20 апреля Верховный суд РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Еще ранее Минюст приостановил деятельность "Свидетелей Иеговы" в РФ.

Ранее "Новая газета" опубликовала материал о том, что в Чечне задержано около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме, кроме того, из-за сексуальной ориентации убиты как минимум три человека.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают достоверной информацией о якобы преследовании в Чечне мужчин гомосексуальной ориентации. "Мы не знаем, насколько эта информация соответствует действительности. Безусловно, есть публикации, и органы внутренних дел будут проверять", - сказал Песков журналистам.

В свою очередь Совет по правам человека при главе Чечни сообщил, что проанализировал сведения о преследовании ЛГБТ-сообщества в республике и не нашел им "даже косвенного подтверждения".

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал публикации на тему преследования гомосексуалистов в Чечне "пиар-кампанией". Информацию об этом он опроверг и на встрече с Путиным. Кадыров заверил президента РФ, что ситуация с безопасностью в Чечне стабильная, по его словам, серьезных угроз в республике нет.