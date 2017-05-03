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Госсекретарь США прокомментировал беседу Трампа и Путина

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора детально обменялись мнениями, у них состоялась конструктивная беседа, заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Это был очень конструктивный звонок. Это был очень и очень положительный разговор, детальный обмен мнениями. Итак, посмотрим, что из этого получится", - сказал Тиллерсон журналистам.

Ранее Белый дом назвал беседу Путина и Трампа "очень хорошей". Президенты обсудили деэскалацию в Сирии, борьбу с терроризмом и северокорейскую угрозу.

Теги: Рекс Тиллерсон, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
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