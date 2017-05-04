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Палата представителей США проголосовала за введение новых санкций против КНДР

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Палата представителей США проголосовала за возможность расширения санкций против КНДР, сообщило в четверг агентство Associated Press.

За введение новых санкций проголосовало 419 членов палаты, а против - 1. Теперь законопроект должен быть направлен в сенат США, а в случае его утверждения в сенате - к президенту США Дональду Трампу.

По данным агентства, этот законопроект направлен на то, чтобы ограничить поступление в Северную Корею денежных средств из-за рубежа. В частности, эти средства могут использоваться КНДР для развития собственных ядерной и ракетной программ. Голосование в палате представителей состоялось на фоне нарастания напряженности вокруг КНДР.

Теги: КНДР, США
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