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РФ оставила в силе предупреждение о возможной приостановке чартеров для Антальи

Для всех других турецких курортов предупреждение отозвано, сообщил источник

РФ оставила в силе предупреждение о возможной приостановке чартеров для Антальи
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российские авиационные власти отменили предупреждение о возможном ограничении чартеров на турецкие курорты, сохранив при этом такую возможность для Антальи. Об этом сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в одной из чартерных авиакомпаний.

"Мы получили подтверждение отмены предупреждения о возможности приостановки чартерного авиасообщения с турецкими курортами. Тем не менее, оно сохранило свою силу для аэропорта Антальи", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 3 мая вице-премьер Аркадий Дворкович заявил журналистам, что Росавиация отзовет свое предупреждение о возможном ограничении чартерных рейсов в Турцию. "Мы видим, что в Турции нормализуется ситуация после проведения референдума, риски постепенно снижаются, поэтому оно будет отозвано", - сказал он, уточнив, что решение будет принято до начала лета.

В начале апреля Росавиация предупредила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи "со сложной внутриполитической ситуацией" в этой стране. Перевозчикам было рекомендовано принять меры при планировании существующих чартерных программ, но ни один из них так и не отказался от полетов в Турцию. Тем не менее, вскоре туроператоры сообщили о снижении продаж туров в эту страну на треть. В конце апреля спрос на отдых в Турции начал восстанавливаться, констатировали эксперты.

С конца ноября 2015 года до 28 августа 2016 года авиасообщение между Россией и Турцией было ограничено: авиакомпании двух стран выполняли только регулярные рейсы, тогда как чартерные были запрещены. Это была одна из санкционных мер, принятых Москвой после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым ВВС Турции 24 ноября 2015 года.

28 августа 2016 года премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым отменил запрет на чартерные воздушные перевозки между РФ и Турцией, введенные 1 декабря 2015 года. Российские власти пошли на это после того, как президент Турции выразил сожаление в связи со сбитым самолетом.

16 апреля в Турции прошел национальный референдум, по итогам которого в конституцию страны будут внесены 18 поправок. В частности, планируется расширить полномочия президента и перейти от парламентской формы правления к президентской республике. За изменения в конституцию Турции проголосовало 51,39% (25 млн 085 тыс. 527) избирателей, против - 48,61% (23 млн 725 тыс. 587).

Теги: Турция, РФ
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