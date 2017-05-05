Пентагон заявил о намерении наносить удары по ИГ в зонах безопасности в Сирии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Возглавляемая США коалиция намерена наносить удары по "Исламскому государству" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ) в любом месте, где находятся радикалы, заявили в Пентагоне.

"Коалиция продолжит наносить удары по (террористам - ИФ) ИГ, где бы они не действовали, чтобы убедиться в том, что у них нет убежища", - сказал "Интерфаксу" в пятницу представитель американского военного ведомства, отвечая на вопрос о том, готовы ли США прекратить полеты над зонами безопасности в Сирии.

Вместе с тем, по словам собеседника агентства, "мы продолжаем эффективно предупреждать инциденты при осуществлении операций коалиции".

Представитель Пентагона подчеркнул, что не будет вдаваться в детали относительного того, как именно проводится такая работа "в сложной и загруженной боевой обстановке в Сирии".