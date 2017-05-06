Экс-кандидат в президенты Белоруссии задержан за участие в "марше нетунеядцев"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты кампании 2010 года Владимир Некляев задержан в Минске в субботу.

"Некляева задержали около 10 часов 6 мая рядом с его домом в Минске", - сообщает белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на жену политика Ольгу.

По ее словам, Некляев задержан по административному делу за участие в "марше нетунеядцев", который прошел 17 февраля в Минске.

В феврале и марте в ряде городов Белоруссии прошли многочисленные "марши нетунеядцев" против декрета N3 "О предупреждении социального иждивенчества", которым установлена обязанность граждан страны, постоянно проживающих в республике иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней, по уплате сбора в размере 20 базовых величин (1 базовая величина составляет 23 белорусских рубля или $12).

Властями была согласована лишь одна акция, которая прошла в Минске 15 марта.