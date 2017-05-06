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РФ и США поддержали восстановление договора о предотвращении авиаинцидентов в Сирии

Такую возможность обсудили начальники генштабов двух стран

РФ и США поддержали восстановление договора о предотвращении авиаинцидентов в Сирии
В сирийском городе Дераа
Фото: Reuters

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Начальники генеральных штабов России и США Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд в ходе телефонного разговора подтвердили готовность восстановить действие российско-американского меморандума о предотвращении авиаинцидентов в Сирии, сообщили в Минобороны России.

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Телефонный разговор Герасимова с Данфордом состоялся в субботу по инициативе американской стороны, сказали в военном ведомстве РФ.

"Подтверждена готовность восстановить в полном объеме выполнение сторонами обязательств в соответствии с российско-американским меморандумом об обеспечении безопасности и предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии", - сказали в Минобороны России.

По данным ведомства, Герасимов и Данфорд подтвердили готовность "продолжить работу над дополнительными мерами для предотвращения конфликтных ситуаций при ведении операций против ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры" (террористические группировки, запрещены в РФ - ИФ).

"В центре внимания была ситуация в Сирии в контексте договоренностей, достигнутых 4 мая в Астане о создании зон деэскалации конфликта в отдельных районах Сирии", - сообщили в Минобороны России.

"Были затронуты другие вопросы двусторонней повестки дня, - сказали в военном ведомстве. - Собеседники договорились о продолжении регулярных контактов".

Министерство обороны России с 00:00 субботы, 8 апреля, прекратило работу каналов "горячей линии" связи, которые действовали в рамках двустороннего меморандума о предотвращении авиаинцидентов в Сирии. Россия пошла на этот шаг после того, как США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных войск в провинции Хомс.

15 апреля российский военно-дипломатический источник сказал "Интерфаксу", что действие меморандума между РФ и США по предотвращению воздушных инцидентов в Сирии по-прежнему приостановлено, США для связи с РФ используют другие доступные каналы. Собеседник агентства сказал, что РФ учитывает полеты самолетов американской коалиции в Сирии при составлении маршрутов для своей авиации.

О том, что РФ может возобновить действие меморандума, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в апреле по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве.

Теги: Сирия, США, Россия
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