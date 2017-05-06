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В Москве опровергли сообщение о боях между армией Сирии и оппозицией в провинции Хама

В провинции Хама подавили огневые точки террористов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Министерстве обороны России опровергли сообщение некоторых СМИ о боях в Сирии между правительственной армией и оппозицией в провинции Хама; там были подавлены огневые точки террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

"К концу первых суток действия Меморандума о создании зон деэскалации обстановка всеми противостоящими сторонами оценивается как стабильная", - заявили в субботу вечером в Министерстве обороны России.

Российские военные опровергли сообщения СМИ о то, что после вступления в силу Меморандума о зонах деэскалации якобы произошли боестолкновения между правительственными войсками и оппозицией в провинции Хама.

"Вместе с тем ночью 6 мая в провинции Хама в районе населенного пункта Зеллакият около 01:00 мск сирийские правительственные войска подверглись обстрелу из стрелкового вооружения со стороны группы боевиков", - сообщили в Минобороны РФ.

"Не открывая ответный огонь, турецкой стороне через Российский центр примирения был оперативно направлен запрос о принадлежности данных боевиков к террористическим формированиям или оппозиции", - сказали в Минобороны РФ.

"После получения подтверждения от турецкой стороны об их принадлежности к формирования "Джабахт ан-Нусры" огневые точки террористов были подавлены", - сообщили российские военные.

Как сообщал "Интерфакс" режим прекращения огня в четырех зонах деэскалации в Сирии наступил в субботу 6 мая в рамках вступившего в силу Астанинского меморандума.

Как сообщил накануне начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, самая большая зона деэскалации расположена на севере Сирии, она включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы. Данную территорию, по оценкам Минобороны РФ, контролируют вооруженные формирования общей численностью 14,5 тысяч человек.

Зоны также образованы в провинции Хомс (3 тыс. боевиков), Восточной Гуте и на юге Сирии у границы с Иорданией.

Действия Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в данных районах Сирии прекращены с 1 мая текущего года.

Вдоль границ зон деэскалации планируется создать полосы безопасности, включающие контрольно-пропускные и наблюдательные пункты. Ими будут управлять страны-гаранты (Россия, Турция и Иран).

Теги: Сирия, Россия
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