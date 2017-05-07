Во Франции пройдет второй тур президентских выборов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Во Франции в воскресенье пройдет второй тур выборов президента страны, по итогам которого будет избран новый глава государства. Большая часть избирательных участков откроется в 8:00 по местному времени (9:00 мск) и продолжит свою работу до 19:00 (20:00 мск). Однако в некоторых крупных городах они будут работать на час дольше. Из-за разницы во времени на заморских территориях Франции голосование началось накануне.

За пост президента Франции ведут борьбу кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон.

Французские СМИ отмечают, что второй тур президентских выборов впервые за несколько десятилетий пройдет без участия кандидатов от двух крупных французских партий левого и правого толка, - социалисты и "Республиканцы".

Публикация во Франции любой информации о предварительных результатах голосования запрещена до закрытия последнего избирательного участка в стране. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 75 тыс. евро. При этом подобный запрет не распространяется на остальную европейскую прессу. Единственные данные, которые разрешено публиковать французским СМИ в полдень и в 17:00 по местному времени, касаются явки избирателей.

Согласно последним результатам опросов, шансы на победу у Э.Макрона выше, чем у М.Ле Пен. Так, данные опросов показывают, что лидер движения "Вперед!" может получить около 60% голосов, тогда как кандидат от "Национального фронта" - около 40%.

При этом газета "Фигаро" писала ранее, что на втором туре выборов явка, как ожидается составит 75%, что станет самым низким показателем для подобного голосования в стране с 1969 года.

На первом туре, прошедшем в конце апреля, явка достигла 77,77%. Обычно во Франции второй тур привлекает большее число избирателей, нежели первый, однако президентские выборы 2017 года, по всей видимости, станут исключением, отмечало издание.

Французские газеты пишут, что кандидаты уже выбрали, где, в случае победы на выборах, будут отмечать это знаменательное событие. Если победу одержит Э.Макрон, то праздничные мероприятия пройдут в центре Парижа на площади возле музея Лувр. В случае успеха М.Ле Пен, отмечать победу будут в столичном парке Венсенский лес.

Президентские выборы проходят во Франции при усиленных мерах безопасности. Представитель французского МВД Пьер-Анри Бранде ранее заявил, что обеспечивать безопасность граждан будут более 50 тыс. полицейских и жандармов. В частности, за общественным порядком в столице страны будут следить около 12 тыс. сотрудников правоохранительных органов и военных.

Между тем, ранее на этой неделе оба кандидата приняли участие в заключительных теледебатах, в ходе которых высказались по ряду вопросов, касающихся внутренней и внешней политики. В частности, они выразили свою позицию по России. Так, Э.Макрон пообещал продолжать диалог с Москвой, однако отметил, что в случае избрания намерен занимать твердую позицию по отношению к РФ. В свою очередь М.Ле Пен заявила, что у Франции нет никаких причин вести "холодную войну" против России. Она также подчеркнула необходимость "оживить" отношения с Москвой в ряде сфер.

Пятница была заключительным днем, когда кандидатам разрешалось проводить предвыборную агитацию. Суббота во Франции была днем тишины.

Всего во Франции насчитывается около 45,6 млн избирателей. Еще около 1,3 млн французов, проживающих за рубежом, могут также принять участие в голосовании.

Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на 5 лет и может быть переизбран один раз.