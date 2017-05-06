Второй тур выборов президента начался во Франции с заморских территорий

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Первые голоса за нового президента Франции были отданы во французском заморском сообществе на архипелаге Сен-Пьер и Микелон (в Атлантическом океане близ канадского Ньюфаундленда), сообщил в субботу телеканал France 24.

Затем очередь Гвианы, французской части Антильских островов и Полинезии.

К вечеру состоится голосование на тихоокеанских островах Уоллис и Футуна и в Новой Каледонии.

На континентальной территории Франции второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье, 7 мая. За рубежом, как ожидается, проголосуют 1,3 млн французов.

За пост президента Франции будут бороться кандидат от движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.