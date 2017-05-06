Последние опросы перед выборами во Франции обещают твердую победу Макрону

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Последний опрос относительно второго тура президентских выборов во Франции Ifop-Fiducial по заказу Paris Match, CNews и Sud Radio, обнародованный накануне, прогнозирует победу Эмманюэля Макрона с 63% по отношению к 37% Марин Ле Пен, напоминают в субботу бельгийские СМИ.

Опрос Ifop-Fiducial предсказывает явку на выборы в 75,5%.

СМИ Бельгии приводят также данные опроса исследовательского центра Elabe по заказу BFM TV и L'Express. Согласно этому исследованию, Макрон получит 62% голосов.

Последние опросы повышают на несколько пунктов шансы Макрона на победу по сравнению с предыдущими исследованиями в связи с тем, что агрессивное поведение Ле Пен в ходе решающих телевизионных дебатов 3 мая снизило оценки ее окончательного результата, считают исследователи.

Примечательно, что, согласно опросу Elabe, 53% избирателей намерены голосовать за Макрона не из-за симпатий к нему, а чтобы преградить путь Ле Пен.

Прогноз, совпадающий с Elabe, проведен по заказу издания Les Echos и Radio Classique исследователями OpinionWay-Orpi. Они также обещают победу в 62% Макрону.