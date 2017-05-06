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Последние опросы перед выборами во Франции обещают твердую победу Макрону

Есть обновление от 19:02

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Последний опрос относительно второго тура президентских выборов во Франции Ifop-Fiducial по заказу Paris Match, CNews и Sud Radio, обнародованный накануне, прогнозирует победу Эмманюэля Макрона с 63% по отношению к 37% Марин Ле Пен, напоминают в субботу бельгийские СМИ.

Опрос Ifop-Fiducial предсказывает явку на выборы в 75,5%.

СМИ Бельгии приводят также данные опроса исследовательского центра Elabe по заказу BFM TV и L'Express. Согласно этому исследованию, Макрон получит 62% голосов.

Последние опросы повышают на несколько пунктов шансы Макрона на победу по сравнению с предыдущими исследованиями в связи с тем, что агрессивное поведение Ле Пен в ходе решающих телевизионных дебатов 3 мая снизило оценки ее окончательного результата, считают исследователи.

Примечательно, что, согласно опросу Elabe, 53% избирателей намерены голосовать за Макрона не из-за симпатий к нему, а чтобы преградить путь Ле Пен.

Прогноз, совпадающий с Elabe, проведен по заказу издания Les Echos и Radio Classique исследователями OpinionWay-Orpi. Они также обещают победу в 62% Макрону.

Выборы во Франции

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Кандидат в президенты Франции от движения &quot;Вперед&quot; Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов. Бывший министр экономики Франции заявил, что порвет с политической системой, которая долгие годы не могла решить проблемы страны.Макрон был назначен министром в 2014 году, а летом 2016 года ушел в отставку. После этого он выступал с критикой нынешнего правительства страны и основал собственное движение. Интерес к его возможной кандидатуре связан со сравнительно большой популярностью Макрона во Франции. За два дня до первого тура поддержать политика были готовы 24% избирателей.За Эммануэля Макрона проголосовали 23.75% избирателей. Лидер ультраправого &quot;Национального фронта&quot; Марин Ле Пен набрала 21,53%. На третьем месте - кандидат от партии &quot;Республиканцы&quot; Франсуа Фийон (19,91%), на четвертом - Жан-Люк Меланшон (движение &quot;Непокоренная Франция&quot;, 19,64%). Пятое место занял кандидат от социалистов Бенуа Амон с 6,35% голосов. Остальные кандидаты остались далеко позади.Марин Ле Пен назвала историческим событием ее выход во второй тур голосования и призвала &quot;всех патриотов&quot; проголосовать за нее. Ле Пен пообещала в случае избрания &quot;освободить французский народ от наглой элиты&quot; и противостоять бесконтрольной глобализации и вызванным этим явлением проблемам, таким как приток во Францию иммиграции и отток рабочих мест.Более 65 тыс. участков для голосования на выборах президента Франции работали по всей стране в воскресенье. Безопасность в ходе первого тура обеспечивали более 50 тыс. полицейских и жандармов. Завершающий свой срок французский президент Франсуа Олланд проголосовал на президентских выборах в стране через два часа после открытия избирательных участков. Он опустил бюллетень на избирательном участке в городе Тюль на юго-западе страны. Мэром этого города Олланд был с 2001 по 2008 год.
Кандидат в президенты Франции от движения &quot;Вперед&quot; Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов. Бывший министр экономики Франции заявил, что порвет с политической системой, которая долгие годы не могла решить проблемы страны.
Теги: Эмманюэль Макрон, Марин Ле Пен
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