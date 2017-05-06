Накануне выборов во Франции российские СМИ стали чаще цитировать Макрона

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон накануне второго тура выборов стал самым упоминаемым и самыми цитируемым французским политиком в российских СМИ, показывают данные системы медиаанализа "СКАН-Интерфакс".

Вырвать лидерство Эммануэль Макрон смог только в последнюю неделю перед вторым туром - до этого неизменным лидером была кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Показатели кандидатов за текущую неделю: цитируемость, Макрон - 1605 контекстных упоминаний, Ле Пен - 1385 контекстных упоминаний. В предыдущую неделю с 24 по 30 апреля расклад сил был в пользу Ле Пен с большим перевесом: ее цитировали больше 2,2 тыс., а Макрон - более 1,5 тысяч.

Общая упоминаемость кандидатов в российских СМИ практически равна. За текущую неделю Макрон упоминался 5258 раз, Ле Пен - 5057. Показатели упоминаемости предыдущей недели с 24 по 30 апреля - Ле Пен упоминалась более 10125, Макрон - 9539.