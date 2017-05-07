В Финляндии впервые пройдет шествие "Бессмертного полка"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Финляндии впервые пройдет марш "Бессмертного полка", разрешенное властями шествие начнется в Хельсинки 9 мая в 18 часов от монумента Сибелиусу и продолжит движение по набережной улице до церкви Святого Николаоса, сообщила организатор мероприятия Дарья Скиппари-Смирнов из Хельсинки.

"В День Победы, 9 мая мы пройдем в антифашистском шествии, неся фотографии своих героев, воевавших во Второй Мировой войне против фашизма", - говорится в приглашении принять участие в мероприятии.

Как подчеркивается в приглашении, "Это мероприятие не против Финляндии или финнов, наоборот, мы делаем это вместе с финнами, и это является жестом мира и примирения. Мы приглашаем финнов поддержать наше шествие, и хотя наши предки воевали против друг друга - не допустим же повторения этой чудовищной ошибки. Может быть, пришло время опустить оружие и вспомнить вместе наших дедов, пожертвовавших своими жизнями ради лучшего будущего своих детей!"

Как рассказал в воскресенье "Интерфаксу" финский правозащитник Йохан Бекман (Johan Backman), несмотря на то, что "определенные антироссийской круги в Финляндии" выступили против шествия, "финские власти намерены всеми силами защитить мероприятие и гарантировать его мирное проведение".

"Я считаю, что инициатива хорошая. В Хельсинки живёт очень много русских, но пока общих мероприятий к Дню Победы не было. Сейчас все желающие могут участвовать в акции "Бессмертный полк". Это наглядное свидетельство высокого уровня российско-финских отношений", - считает правозащитник.