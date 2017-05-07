Ле Пен признала поражение на выборах и поздравила Макрона с победой

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Кандидат от партии "Национальный фронт" заявила в воскресенье, что позвонила лидеру движения "Вперед!" Эмманюэлю Макрону, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах.

"Я позвонила Эмманюэлю Макрону, чтобы поздравить его с победой. Я пожелала ему успехов, так как для меня главное - высшие интересы Франции", - сказала она, выступая перед своими сторонниками.

Ле Пен назвала свой результат на выборах "историческим и массивным" и поблагодарила около 11 миллионов французов, проголосовавших за нее во втором туре. При этом лидер партии "Национальный фронт" пообещала бороться против движения Макрона на парламентских выборах, которые состоятся в июне, назвав свою партию "первой оппозиционной силой в стране".

Ранее французская пресса сообщила, что по предварительным данным, Макрон набрал 65,1% голосов.