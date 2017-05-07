Правые из партии "Республиканцы" не будут объединяться с Макроном

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Французская правая партия "Республиканцы" не намерена объединять усилия с победителем президентских выборов Эмманюэлем Макроном и будут бороться против его сторонников на парламентских выборах, заявил в воскресенье один из лидеров "Республиканцев" Франсуа Баруэн.

"Я, конечно, буду в оппозиции, и моя политическая семья попросила меня возглавить предвыборную кампанию на парламентских выборах", - заявил он в эфире телеканала France 2.

Ранее руководство "Республиканцев" назначило Баруэна ответственным за эту предвыборную кампанию. Кандидат в президенты от этой партии Франсуа Фийон выбыл из борьбы по итогам первого тура, что стало неожиданностью для наблюдателей.