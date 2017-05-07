Макрон одержал уверенную победу на выборах во Франции

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон уверенно победил во втором туре голосования, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на оценку компании Ipsos.

Согласно ее оценке, Макрон получил 65,1% голосов, тогда как его соперница Марин Ле Пен (партия "Национальный фронт") - 34,9%.

Как отмечают французские СМИ, Марин Ле Пен набрала в два раза больше голосов, чем ее отец в 2002 году. Основатель партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен в 2015 году прошел во второй тур президентских выборов и набрал тогда 17,8 %.

Французским СМИ с 20:00 (21:00 по Москве) разрешено передавать первые данные о результатах голосования. Как правило, их первоначальные оценки крайне близки к реальным данным.