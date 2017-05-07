Бельгийские СМИ сообщили о лидерстве Макрона на выборах во Франции

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - По данным бельгийской газеты Le Soir, кандидат от движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон придет к финишу президентской гонки во Франции, сильно опережая лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен.

"Согласно трем различным институтам, Эмманюэль Макрон придет значительно впереди по итогам президентских выборов с результатом выше 60%. При этом число "холостых" голосов (незаполненных бюллетеней - ИФ) будет значительным", - сообщило издание.

В отличие от Франции, в Бельгии допускается публикация результатов экзит-полов до официального объявления итогов выборов.

Издание уточняет, что это результаты опросов, сделанных в воскресенье. Оценки на основании первых подсчетов голосов не будут предоставлены раньше 19:00 местного времени (20:00 мск), в час первых закрытий бюро.

В свою очередь, телеканал RTBF сообщил данные прогноза, обещающие Макрону от 62% до 64% голосов.