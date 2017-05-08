На выборах президента Франции подсчитали все голоса

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - По итогам подсчета голосов на выборах президента Франции, состоявшихся в воскресенье, кандидат от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон набрал 66,06? голосов. Его соперница, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 33,94%.

Это был второй тур президентских выборов. Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером Марин Ле Пен признала поражение и поздравила Макрона с победой. Макрон принял поздравления ряда политиков из Франции и со всего мира. Также он пообещал оправдать ожидания и обеспечить безопасность всех французов.

Эмманюэль Макрон стал самым молодым лидером страны за историю Пятой республики (с 1958 года). Сейчас ему 39 лет.