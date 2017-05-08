Макрон займет жесткую позицию в вопросе Brexit

Однако, как отметил советник нового президента Франции, он не будет требовать "наказания" для Лондона

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Избранный президент Франции Эммануэль Макрон намерен жестко подходить к вопросу о процессе выхода Великобритании из Евросоюза, заявил советник нового главы республики Жан Пизани-Ферри.

Он в интервью ВВС сообщил, что Макрон будет "жестким и требовательным партнером", но не будет требовать "наказания" Великобритании.

В то же время чиновник сказал: "Не думаю, чтобы кто-то заинтересован в жестком Brexit".

По его словам, "в общих интересах" поддержание прочных экономических, научных связей и связей в области безопасности между ЕС и Великобританией, чтобы сохранить состояние экономического процветания, которое существует". "Мы должны построить новые отношения", - подчеркнул Пизани-Ферри.

Как сообщалось, в ходе состоявшейся телефонной беседы британский премьер-министр Тереза Мэй и избранный президентом Франции в воскресенье Эммануэль Макрон обсудили вопросы, касающиеся выхода Великобритании из ЕС, рассказал офис главы британского правительства. "Вечером премьер-министр провела беседу с избранным президентом Макроном, чтобы горячо поздравить его с победой на выборах. Лидеры коротко обсудили Brexit, премьер подтвердила, что Великобритания хочет тесного партнерства с безопасным и процветающим Евросоюзом после своего выхода", - говорится в сообщении.

Как заявила Мэй, "Франция - один из наших наиболее близких союзников, и мы с нетерпением ожидаем работы с новым президентом по широкому спектру общих приоритетов".

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Посчитаны уже все голоса. Победу одержал кандидат от движения "Вперед!" Эммануэль Макрон, опередив на выборах свою соперницу лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.