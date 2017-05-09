Начато уголовное производство после инцидентов у офиса украинских националистов в Киеве

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Национальная полиция Украины зарегистрировала уголовное производство по факту инцидентов возле офиса националистической организации в Киеве по улице Мазепы, 6.

"Нацполиция зарегистрировала уголовное производство по ч.2 ст.296 УК Украины "Хулиганство" по фактам событий по ул. Мазепы, 6", - написал директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в своем твиттере.

Ранее отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что активисты из офиса националистов "бросают яйца, шарики с краской, дымовые шашки, картошку и палки по правоохранителям, участникам акции (Бессмертный полк - ИФ) и журналистам".