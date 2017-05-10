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Тиллерсон рассказал о повестке встречи с Лавровым

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал о двусторонней встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне.

"Я бы хотел поблагодарить господина Лаврова за то, что он приехал сюда, в Вашингтон. Мы обговорим большое количество тем", - сказал Риллерсон в среду в начале переговоров с Лавровым. Он отметил, что эта встреча является продолжением диалога, начатого в Москве.

Ранее в Белом доме сообщили о том, что президент США Дональд Трамп также примет Лаврова в рамках его визита. По данным агентства АР, главной темой станет ситуация в Сирии.

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Лавров обсудит с Тиллерсоном совместную борьбу с терроризмом, а также другие темы касательно отношений между РФ и Соединенными Штатами.

"Будет обсуждаться, естественно, сотрудничество в области борьбы с терроризмом и (состоится) продолжение обсуждения тех тем, которые фигурировали на повестке дня недавнего телефонного разговора двух президентов", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Глава МИД РФ прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки, где он будет находиться до 11 мая.

Теги: Сергей Лавров, Рекс Тиллерсон
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