Пенс поддержал решение Трампа уволить Коми с поста главы ФБР

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп принял правильное решение, отправив в отставку с поста директора ФБР Джеймса Коми, заявил в среду вице-президент страны Майк Пенс.

"Это было правильное решение, принятое в нужный момент: президент одобрил рекомендацию заместителя генпрокурора об отставке главы ФБР", - сказал он журналистам в Вашингтоне. Пенс заверил, что данный шаг сделан "исключительно в интересах граждан США".

Вице-президент США сказал, что Коми не мог оставаться во главе ФБР, так как "утратил доверие американского народа", и напомнил, что Трамп уже активно занимается поиском нового руководителя ФБР.

Отвечая на вопрос о том, не связано ли это кадровое решение с тем, что Коми участвовал в расследовании предполагаемых незаконных связей предвыборного штаба Трампа с РФ,Пенс напомнил, что бывший глава нацразведки США Джеймс Клэппер и другие знакомые с ситуацией люди заверяли, что никаких достоверных данных о подобных контактах не было выявлено.