Путина удивил вопрос об отношениях РФ и США в связи с увольнением Коми

Российский лидер заявил американской журналистке, что не понимает, какое отношение РФ имеет к кадровым перестановкам в ФБР

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Увольнение директора ФБР Джеймса Коми не окажет никакого влияния на отношения США и России, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Да никак не повлияет", - заявил российский лидер журналистке телеканала CBS.

"Ваш вопрос выглядит смешным для меня", - добавил Путин, попросив журналистку не сердиться на него.

Уволенный Коми участвовал в расследовании предполагаемых незаконных связей предвыборного штаба Трампа с РФ.

"Мы не имеем к этому никакого отношения. Президент Трамп действует в рамках своих компетенций, конституции, закона. Причем тут мы? Я, видите, вот в хоккей собираюсь играть с любителями", - отметил Путин, который в среду вечером сыграл матч Ночной хоккейной лиги в составе команды "Легенды хоккея".

Putin tells CBS News "we have nothing to do with" firing of Comey, says Trump is" acting accordance with his law" https://t.co/sOwLJ2XsZk pic.twitter.com/4EKRPvNs8x — CBS News (@CBSNews) 10 мая 2017 г.

Ранее на вопросы об увольнении Коми пришлось отвечать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, находящемуся с визитом в США, где он встречался с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Отвечая на просьбу прокомментировать отставку директора ФБР и на вопрос о том, рад ли он такому решению, Лавров заявил: "Вроде взрослые люди все, да?"

"Я не думал никогда, что на такие вопросы придется отвечать, тем более в США, с вашей глубоко развитой демократической политической системой", - отметил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что ему достаточно публичных заявлений президента США Дональда Трампа по теме предполагаемого вмешательства РФ в выборы в США.