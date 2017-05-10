Трамп и новый президент Южной Кореи договорились сотрудничать по ядерному вопросу КНДР

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели телефонный разговор, затронув тему денуклеаризации Корейского полуострова, передают в среду западные СМИ.

По данным изданий, лидеры двух стран пришли к согласию о необходимости выработать решение по ядерному вопросу Северной Кореи. При этом Трамп отметил, что, по его мнению, эта проблема может быть решена при тесном сотрудничестве между заинтересованными сторонами.

Телефонный разговор стал первыми переговорами между Трампом и новым южнокорейским президентом с момента вступления Мун Чжэ Ина в эту должность 10 мая.