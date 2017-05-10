СМИ узнали о просьбе экс-главы ФБР увеличить финансирование расследования по России

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Бывший директор ФБР Джеймс Коми незадолго до увольнения с этой должности запросил у Минюста США увеличение финансирования и числа персонала для расследования возможного вмешательства России в выборы в США, пишет в среду газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники.

"За несколько дней до увольнения Коми, бывший директор ФБР, запросил у Минюста США значительное увеличение финансирования и количества сотрудников для расследования Бюро вмешательства России в президентские выборы (в США - ИФ)", - пишет газета, ссылаясь на три источника.

Издание отмечает, что об увеличении количества ресурсов Коми попросил замгенпрокурора США Рода Розенстайна, встретившись с ним на прошлой неделе.

Ранее стало известно, что глава ФБР Коми внезапно отправлен в отставку по решению президента США Дональда Трампа.