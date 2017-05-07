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КНДР заявила о задержании гражданина США

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Северная Корея заявила о задержании гражданина США, являющегося сотрудником Пхеньянского университета науки и технологий, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным агентства, гражданина США по имени Ким Хак Сон задержали 6 мая по подозрению в совершении "враждебных действий". В чем именно они заключаются, агентство не уточняет.

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В апреле власти КНДР задержали еще одного гражданина США, являющегося сотрудником этого же университета. 58-летний профессор Тони Ким был задержан в аэропорту Пхеньяна в тот момент, когда с женой собирался вылететь в Китай.

Таким образом, число задержанных американцев в КНДР теперь составляет четыре человека.

Пхеньянский университет науки и технологий является единственным высшим учебным университетом, основанным на частные средства. При этом университет отличает необычайно высокая для КНДР доля иностранного преподавательского состава.

Теги: КНДР, Северная Корея, США
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