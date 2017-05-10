Трамп встретился с Лавровым в Белом доме

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова началась в эти минуты в Вашингтоне, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Глава американской администрации принимает руководителя МИД РФ в Белом доме, переговоры проходят в закрытом для прессы режиме. Ранее агентство АР написало, что главной темой встречи Трампа с Лавровым будет ситуация в Сирии.

Ранее в среду в Вашингтоне состоялись переговоры Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Лавров пробудет с официальным визитом в США до 11 мая.