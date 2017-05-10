Трамп встретился с Лавровым в Белом доме

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова началась в эти минуты в Вашингтоне, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
Глава американской администрации принимает руководителя МИД РФ в Белом доме, переговоры проходят в закрытом для прессы режиме. Ранее агентство АР написало, что главной темой встречи Трампа с Лавровым будет ситуация в Сирии.
#Lavrov - @realDonaldTrump meeting has just started | В Овальном кабинете началась встреча С.Лаврова с Д.Трампом#RussiaUSA #РоссияСША pic.twitter.com/7raFrkWhiC— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 10 мая 2017 г.
Ранее в среду в Вашингтоне состоялись переговоры Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Лавров пробудет с официальным визитом в США до 11 мая.