Главные новости
В миреЛавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФСпорт"Манчестер Юнайтед" и "Аякс" вышли в финал Лиги Европы УЕФАВ РоссииПредъявлено обвинение еще троим фигурантам дела о теракте в метро Петербурга
В мире

Определилась вторая десятка финалистов "Евровидения"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В ходе второго полуфинала музыкального конкурса "Евровидение", который проходит в Киеве, определилась новая десятка финалистов, сообщается в пятницу на сайте шоу.

В результате зрительского голосования и решения жюри было отсеяно восемь кандидатов. В финал прошли австриец Натан Трент, представители Румынии Илинка и Алекс Флоря, нидерландская группа OG3NE, венгр Йоцы Папай, датчанка Аня Ниссен, певец из Хорватии Жак Худек, норвежец JOWST, белорусский дуэт NAVIBAND, израильтянин Имри Зив и болгарин Кристиан Костов.

Первый полуфинал "Евровидения" прошел в Киеве 9 мая, тогда победили исполнители из Швеции, Португалии, Молдавии, Азербайджана, Греции, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии.

Финал "Евровидения" состоится 13 мая.

Теги: Евровидение, Украина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФЛавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФ
При этом на встрече в Вашингтоне не поднимался вопрос о возобновлении работы президентской комиссииПодробнее
Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС "окончательным разводом с Россией"Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС "окончательным разводом с Россией"
Президент также заявил о возвращении Украины на ее историческое место в ряду европейских странПодробнее
США перебросили к берегам Японии еще одну ударную подлодку с "Томагавками"США перебросили к берегам Японии еще одну ударную подлодку с "Томагавками"
Теперь в акватории Японского моря курсируют два американские субмарины более чем с 20 крылатыми ракетамиПодробнее
Красный Крест насчитал 2,8 млн беженцев с Юго-Востока УкраиныКрасный Крест насчитал 2,8 млн беженцев с Юго-Востока Украины
В зоне конфликта проживают около 5 млн человекПодробнее
Совет ЕС одобрил отмену виз для украинцевСовет ЕС одобрил отмену виз для украинцев
Теперь документ подпишут президент Европарламента, представитель Мальты, и через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС он вступит в силуПодробнее
Конгресс Колумбии ратифицировал мирный договор с повстанцамиКонгресс Колумбии ратифицировал мирный договор с повстанцами
Соглашение предусматривает "политическую реинтеграцию" РВСК и предоставление им мест в обеих палатах парламентаПодробнее
Демократы обвинили Трампа в желании сорвать расследование "следа РФ" на выборахДемократы обвинили Трампа в желании сорвать расследование "следа РФ" на выборах
Трамп в ответ назвал их "лицемерами"Подробнее
Комитет сената США затребовал у Флинна документы о "вмешательстве РФ" в выборыКомитет сената США затребовал у Флинна документы о "вмешательстве РФ" в выборы
Согласно закону, Флинн не может отказать комитетуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 мая6 фото
11 мая
Фотохроника 11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЛавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФСпорт"Манчестер Юнайтед" и "Аякс" вышли в финал Лиги Европы УЕФАВ РоссииПредъявлено обвинение еще троим фигурантам дела о теракте в метро ПетербургаВ РоссииЕкатеринбургский "ловец покемонов" получил условный срок
Определилась вторая десятка финалистов "Евровидения"
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФ
Конструктор первой российской унифицированной ракеты назвал ее лучшей в своем классе
США не присоединятся к "нормандской четверке"
Трамп выложил в твиттер фото с Лавровым и Климкиным
СМИ сообщили об отмене визита Трампа в ФБР из-за опасений холодного приема
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 13 километров
Самые боеспособные части Вооруженных сил России получат звание ударных
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи