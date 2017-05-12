Украинская полиция закрыла обслуживавшие гостей "Евровидения" бордели

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов прекратили деятельность организованной преступной группы, которая занималась сводничеством и сутенерством в Киеве и Киевской области, организовав бордели для иностранных граждан - гостей конкурса "Евровидение-2017".

Как сообщает в пятницу отдел коммуникаций Национальной полиции в Киевской области, координировала этот "бизнес" дистанционно супружеская пара из Житомира. 30-летняя женщина и 32-летний мужчина задействовали более 20 проституток, которые предоставляли "весь спектр мужских и женских услуг сексуального характера иностранным гражданам, приехавшим на Украину на песенный конкурс "Евровидение".

По словам начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, по указанию сутенеров, расчеты клиенты осуществляли исключительно в иностранной валюте. Один час услуг стоил от 100 до 500 долларов или евро. Месячная выручка превышала 400 тыс. грн.

В полиции отметили, что все притоны были оснащены камерами круглосуточного видеонаблюдения, которые в режиме онлайн передавали информацию на компьютер организаторов.

В ходе санкционированных обысков из борделей изъяты 5 грамм амфетамина, 50 тыс. гривен наличными, контрацептивы, мобильные телефоны диспетчеров и компьютерная техника, с помощью которой в интернете распространялась реклама секс-услуг. Установлены также банковские счета, на которые клиенты перечисляли деньги. Полиция намерена обратиться с ходатайством в суд об аресте этих счетов.