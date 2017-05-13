Полторы тонны гуманитарной помощи доставлены в поселок в сирийской Латакии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в один из пригородов Латакии поселок Скубин, где живут беженцы из других районов страны.

"По просьбе губернатора Латакии был доставлен груз в поселок Скубин. Сегодня доставили 1,5 тонны гуманитарной помощи", - сообщил журналистам офицер центра по примирению подполковник Денис Андронов.

По его словам, сегодня паек "усиленный", весом 5 - мясные консервы, рис, сахар, чай.

Перед прибытием российских военных в Скубин здесь были составлены списки наиболее нуждающихся местных жителей - при раздаче гуманитарной помощи упор был сделан именно на них.