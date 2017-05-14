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В Avast сказали о 104 пострадавших от международной кибератаки странах

Как отметили в чешской компании, больше всего атак зафиксировано в России, на Украине и в Тайване

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Международная вирусная атака на компьютеры, зарегистрированная за последние двое суток во многих странах, привела к сбоям в 104 государствах, сообщили в чешской компании Avast, разрабатывающей программное обеспечение (ПО) в области информационной безопасности.

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"Мы зафиксировали более 126 тыс. случаев (атак - ИФ) с вирусом WanaCrypt0r 2.0 в 104 странах", - приводит испанское агентство EFE выдержки из заявления этой компании.

Отмечается, что больше всего атак зафиксировано в России, на Украине и в Тайване.

По данным Avast, 57% случаев пришлось именно на Россию.

Ранее российская "Лаборатория Касперского" сообщала, что зафиксировала около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком WannaCry в 74 странах по всему миру.

В Европоле накануне заявили, что серия кибератак при помощи компьютерного вируса WannaCry по всему миру была проведена на "беспрецедентном уровне".

В Европоле, который работает с руководством пострадавших от кибератак стран и компаний, также считают необходимым провести "комплексное международное расследование, чтобы установить виновников".

Теги: Чехия, Avast, WannaCry
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