В мире

Глава Европола сообщил о 200 тыс. пострадавших от глобальной кибератаки

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Мощная кибератака по всему миру с пятницы затронула более 150 стран, сообщил в воскресенье глава Европола Роб Уэйнрайт.

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"Мы никогда не видели ничего подобного", - заявил он в эфире британского телеканала ITV.

"По последним подсчетам, речь идет более чем 200 тыс. пострадавших в не менее чем 150 странах, - добавил Уэйнрайт. - Многие из этих жертв - компании, включая крупные корпорации".

Ранее в чешской компании Avast, разрабатывающей программное обеспечение (ПО) в области информационной безопасности, сообщили, что международная кибератака привела к сбоям в 104 странах. По их данным, речь шла о 126 тыс. случаев.

Ранее российская "Лаборатория Касперского" сообщала, что зафиксировала около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком WannaCry в 74 странах по всему миру.

В Европоле накануне заявили, что серия кибератак при помощи компьютерного вируса WannaCry по всему миру была проведена на "беспрецедентном уровне".

Теги: ЕС, Европол, WannaCry
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