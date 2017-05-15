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Путин назвал источником вируса-вымогателя спецслужбы США

По его словам, российские учреждения не понесли серьезного ущерба от вируса WannaCry

Путин назвал источником вируса-вымогателя спецслужбы США
Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назвал источником вируса-вымогателя WannaCry, парализовавшего компьютерные системы организаций и учреждений в более чем 150 странах мира, спецслужбы США.

"Что касается источника этих угроз, то, по-моему, руководство Microsoft об этом прямо заявило. Сказали о том, что первичным источником этого вируса являются спецслужбы Соединенных Штатов, Россия здесь совершенно ни при чем. Мне странно слышать в этих условиях что-то другое", - заявил президент на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

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По его словам, российские учреждения серьезно не пострадали от глобальной кибератаки. "Для нас существенного никакого ущерба не было, для наших учреждений - ни для банковских, ни для системы здравоохранения, ни для других. Но в целом это тревожно, здесь нет ничего хорошего, это вызывает озабоченность", - сказал российский президент.

Ранее президент и главный юрисконсульт Microsoft Брэд Смит высказался резко против сбора данных об уязвимостях операционных систем разведуправлениями и властями различных стран, в первую очередь, Агентством национальной безопасности (АНБ) США. Он связал распространение вируса-вымогателя WannaCry с кражей данных о таких слабых местах у АНБ.

В последние дни программа-вымогатель WannaCry заблокировала не менее 200 тыс. компьютеров в 150 странах. WannaCry шифрует файлы пользователя, после чего их становится невозможно использовать. Для разблокировки от жертв требуют "выкуп" - от $200 до $600, который следует перевести на указанные счета в биткоинах. В России вирус атаковал Сбербанк, "Мегафон" и МВД.

Создатели вируса-вымогателя WannaCry уже получили от своих жертв более $42 тыс.

Теги: Владимир Путин, США, WannaCry
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