Создатели вируса WannaCry получили в качестве выкупа $42 тысячи

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Создатели вируса-вымогателя WannaCry получили от своих жертв более $42 тысяч, сообщает в понедельник Time.

Всего к этому моменту было осуществлено около 110 переводов на сумму в 23,5 биткоина. За тремя счетами, на которые хакеры требовали отправить деньги, установлено наблюдение. По всей видимости, именно по этой причине злоумышленники пока не пытались снять полученные средства, отмечает издание.

Вирус WannaCry заблокировал файлы на десятках тысяч компьютеров по всему миру 12 мая. Для разблокировки от жертв требуют выкуп от $200 до $600, который следует перевести на указанные счета в биткоинах. 13 мая распространение вируса удалось остановить с помощью регистрации домена-"выключателя".

Между тем, британские спецслужбы предупреждают пользователей по всему миру о возможном повторении атаки, пишет Financial Times. По их оценке, уязвимыми для WannaCry остается около 1,3 млн компьютеров. Глава Национального центра кибербезопасности Киаран Мартин также сообщил, что за ататкой, по его сведениям, стоит организованная преступная группировка, однако детали раскрывать не стал.